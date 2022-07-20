«ДНР» заявила, что российские силы захватили Берестовое

Российские силы захватили Берестовое, заявили в так называемом «штабе теробороны ДНР».



Берестовое находится вблизи границы Донецкой и Луганской областей, в 16 км от Соледара. В группировке «ДНР» уверяют, что в целом российскими силами захвачены 255 населенных пунктов в Донецкой области.

В Генштабе ВСУ информации о захвате Берестового нет. Генштаб в утренней сводке сообщал об обстрелах Соледара и Берестового оккупантами. В свою очередь, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко пояснил, какая главная цель у российских войск в области.



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