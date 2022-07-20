Оккупанты готовятся штурмовать Бахмут — Генштаб

Российские войска предприняли попытки штурма на Донбассе. Бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



В Генштабе отметили, что на Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.



На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского. Ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.



На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема.



Также противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.



Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестовое, Вершина и Новолуганское.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряду других. Противник нанес авиаудар возле Авдеевки.



Также захватчики провели разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского. Успеха не имели, отошли.



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