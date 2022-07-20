«ДНР» заявила, що російські сили захопили Берестове

Російські сили захопили Берестове, заявили у так званому «штабі тероборони ДНР».



Берестове знаходиться поблизу кордону Донецької та Луганської областей, за 16 км від Соледара. В угрупуванні «ДНР» запевняють, що загалом російськими силами захоплено 255 населених пунктів у Донецькій області.

У Генштабі ЗСУ інформації про захоплення Берестового немає. Генштаб у ранковому зведенні повідомляв про обстріл Соледара та Берестового окупантами. Своєю чергою очільник Донецької ОВА Павло Кириленко пояснив, яка головна мета у російських військ в області.



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