Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций для России

Послы стран-членов Европейского союза одобрили седьмой пакет санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины. Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдаса Пранкявичюса в Twitter.



По его словам, послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Золото, в том числе золотые украшения, включено. Также в санкционный список добавят российский «Сбербанк» и более 50 россиян, включая политиков, военачальников, олигархов и пропагандистов.



При этом седьмой пакет ограничений против страны-агрессора будет обнародован в официальном журнале Евросоюза уже завтра.



По данным «Радио Свобода» в список включены российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, которого в Евросоюзе считают лицом из ближайшего окружения президента РФ Путина, и мэр Москвы Сергей Собянин.



Санкции распространят и на глав оккупационных администраций Мариуполя и Херсона - Константина Иващенко и Александра Кобца.