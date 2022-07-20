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Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций для России

20 июля 2022, 17:35

Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций для России

Послы стран-членов Европейского союза одобрили седьмой пакет санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины. Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдаса Пранкявичюса в Twitter.

По его словам, послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций ЕС в отношении России. Золото, в том числе золотые украшения, включено. Также в санкционный список добавят российский «Сбербанк» и более 50 россиян, включая политиков, военачальников, олигархов и пропагандистов. 

При этом седьмой пакет ограничений против страны-агрессора будет обнародован в официальном журнале Евросоюза уже завтра.

По данным «Радио Свобода» в список включены российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, которого в Евросоюзе считают лицом из ближайшего окружения президента РФ Путина, и мэр Москвы Сергей Собянин.

Санкции распространят и на глав оккупационных администраций Мариуполя и Херсона - Константина Иващенко и Александра Кобца.

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