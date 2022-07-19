ЕС готовит новый пакет санкций против России

Страны Европейского союза согласовывают новые санкции против России за вторжение в Украину. В седьмом пакете будет ограничения на золото и новые санкционные списки. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.



«Предложение Еврокомиссии о новом пакете санкций было направлено государствам-членам. Похоже, что послы ЕС примут его в среду», - написал он.



По его данным, новый пакет санкций в отношении России будут обсуждать завтра, но ожидается, что он получит «зеленый свет».



В седьмом пакете европейских санкций против России упоминается 47 фамилий, на которых будут распространяться персональные ограничения, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.



В список включен российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, которого в Евросоюзе считают лицом из ближайшего окружения президента РФ Путина, и мэр Москвы Сергей Собянин.



Санкции распространят и на глав оккупационных администраций Мариуполя и Херсона - Константина Иващенко и Александра Кобец.