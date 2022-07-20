Глава Пентагона: Война в Украине находится на критическом этапе

Война в Украине сейчас находится на критической стадии, поэтому помощь союзников и партнеров жизненно важна для Украины в борьбе против России. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате «Рамштайн», сообщает пресс-служба Пентагона.



«Россия направила свои войска и сталь на взятие Киева. И они потерпели неудачу. Россия пыталась свергнуть демократически избранное правительство Украины. И они потерпели неудачу. А потом Россия перевооружилась и подумала, что легко может захватить Донбасс. И они потерпели неудачу. И во всем Россия пыталась задавить дух свободного народа Украины. И они потерпели неудачу. И, как мы видели снова и снова за последние месяцы войны, украинские силы срывают боевые цели Москвы. И они защищают свою демократию и свою родину мужественно, решительно и доблестно», — сказал Остин.



Он подчеркнул, что все участники контактной группы понимают серьезную угрозу, с которой по-прежнему сталкивается Украина.



«Но давайте также помнить, что Путин постоянно переоценивал военную мощь России. И он постоянно недооценивал силу свободных людей, борющихся за свою родину, и волю международного сообщества поддержать их», — отметил глава Пентагона.



Он заявил, что пока идет эта борьба, партнеры и союзники будут поддерживать Вооруженные Силы Украины, чтобы у них «были технологии, боеприпасы и огневая мощь для самообороны».



«Вы знаете, это критическая фаза конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и безотлагательна. Россия думает, что сможет пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов. Мы едины в нашей поддержке. Мы твердо придерживаемся наших обязательств», — добавил Ллойд Остин.

Глава Минобороны США в рамках встречи в формате «Рамштайн» заявил, что новый пакет военной помощи США Украине, о котором будет объявлено позже на этой неделе, будет включать еще 4 реактивных системы залпового огня HIMARS.