Глава Пентагону: Війна в Україні перебуває на критичному етапі

Війна в Україні зараз перебуває на критичній стадії, тому допомога союзників та партнерів життєво важлива для України у боротьбі проти Росії. Про це заявив голова Міністерства оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайн», повідомляє прес-служба Пентагону.



«Росія направила свої війська та сталь на взяття Києва. І вони зазнали невдачі. Росія намагалася повалити демократично обраний уряд України. І вони зазнали невдачі. А потім Росія переозброїлася та подумала, що легко може захопити Донбас. І вони зазнали невдачі. І в усьому Росія намагалася задушити дух вільного народу України. І вони зазнали невдачі. І, як ми бачили знову та знову за останні місяці війни, українські сили зривають бойові цілі Москви. І вони захищають свою демократію та свою батьківщину мужньо, рішуче та доблесно», — сказав Остін.



Він наголосив, що всі учасники контактної групи розуміють серйозну загрозу, з якою, як і раніше, стикається Україна.



«Але давайте також пам'ятати, що Путін постійно переоцінював військову міць Росії. І він постійно недооцінював силу вільних людей, які борються за свою батьківщину, і волю міжнародної спільноти підтримати їх», — наголосив глава Пентагону.



Він заявив, що поки що йде ця боротьба, партнери та союзники підтримуватимуть Збройні Сили України, щоб у них «були технології, боєприпаси та вогнева міць для самооборони».



«Ви знаєте, це критична фаза конфлікту. Тому наша колективна підтримка України життєво необхідна та невідкладна. Росія думає, що зможе пережити Україну і пережити нас. Але це лише останній із низки російських прорахунків. Ми єдині у нашій підтримці. Ми твердо дотримуємось наших зобов'язань», — додав Ллойд Остін.

Глава Міноборони США в рамках зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що новий пакет військової допомоги США Україні, про який буде оголошено пізніше цього тижня, включатиме ще 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.