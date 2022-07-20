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Война на истощение: В США считают, что Донбасс не потерян для Украины

20 июля 2022, 23:28

Война на истощение: В США считают, что Донбасс не потерян для Украины

Донбасс для Украины еще не потерян, а «достижения» РФ по оккупации Донецкой и Луганской областей не так велики. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время брифинга, передает «НВ».

Он подчеркнул, что украинские военные заставляют оккупантов «платить за каждый дюйм территории».

«Чтобы ответить на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс? Нет, он еще не потерян. Украинцы заставляют русских платить за каждый дюйм территории, которую они отвоевывают», — заявил Милли, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что «достижения» России на Донбассе с начала вторжения в Украину являются очень малыми.

«Суть в том, что затраты очень высоки, достижения очень малы, в Луганской и Донецкой областях идет война на истощение», — добавил генерал.

По его словам, сейчас столкновения между украинскими и российскими войсками на востоке стали очень интенсивными, «десятки тысяч артиллерийских выстрелов происходит каждые сутки».

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