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Россия хочет крови: Кулеба — о заявлении Лаврова о «новой географии» войны в Украине

20 июля 2022, 18:59

Россия хочет крови: Кулеба — о заявлении Лаврова о «новой географии» войны в Украине

Россия хочет захватить больше украинских земель, поэтому санкции против РФ нужно ужесточить. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так он отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о «новой географии» войны в Украине.

«Признаваясь в мечтах захватить больше украинских земель, министр иностранных дел РФ доказывает, что Россия отвергает дипломатию и делает акцент на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не разговоров», — написал Кулеба в Twitter.

Он также призвал всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия для Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «географические задачи» войны, которую ведет Россия в Украине, изменились. Сейчас, утверждает Лавров, «география» другая: подконтрольные группировкам «ДНР» и «ЛНР» территории, а также «Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий». Причиной он назвал в том числе поставки Киеву HIMARS.

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