Війна на виснаження: У США вважають, що Донбас не втрачений для України

20 липня 2022, 23:28

Війна на виснаження: У США вважають, що Донбас не втрачений для України

Донбас для України ще не втрачений, а «досягнення» РФ щодо окупації Донецької та Луганської областей не такі великі. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу, повідомляє «НВ».

Він наголосив, що українські військові змушують окупантів «платити за кожен дюйм території».

«Щоб відповісти на ваше запитання про те, чи втрачено Донбас? Ні, він ще не втрачений. Українці змушують росіян платити за кожен дюйм території, яку вони відвойовують», — заявив Міллі, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому він зазначив, що «досягнення» Росії на Донеччині з початку вторгнення в Україну є дуже малими.

«Суть у тому, що витрати дуже високі, досягнення дуже малі, у Луганській та Донецькій областях йде війна на виснаження», — додав генерал.

За його словами, зараз зіткнення між українськими та російськими військами на сході стали дуже інтенсивними, «десятки тисяч артилерійських пострілів відбувається щодобово».

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