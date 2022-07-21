Оккупанты атаковали Углегорскую ТЭС, штурм отбит — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты безуспешно пытались штурмовать Углегорскую ТЭС. Продолжаются бои в районе Новолуганского. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



На Славянском направлении обстрелы зафиксированы недалеко от Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки и других.



На Краматорском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки и Спорного. Оккупанты ведут штурм вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.



На Бахмутском направлении российская армия ведет боевые действия с целью создания условий для наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанес авиационные удары по Вершине и Белогоровке.



В Генштабе подчеркнули, что противник вел штурм с целью завладения территорией Углегорской ТЭС — безуспешно. Украинские военные вынудили оккупантов бежать. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций Сил обороны на отдельных направлениях противник задействовал диверсионно-разведывательные группы.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар и других. Нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках армия РФ усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.

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