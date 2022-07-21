Окупанти атакували Вуглегірську ТЕС, штурм відбито — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти безрезультатно намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС. Точаться бої в Новолуганському. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



На Слов'янському напрямку обстріли зафіксовані неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки та інших.



На Краматорському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Званівки та Спірного. Окупанти ведуть штурм поблизу Івано-Дар'ївки, точаться бої.



На Бахмутському напрямку російська армія веде бойові дії з метою створення умов для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Противник здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам'янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Завдав авіаційних ударів по Вершині та Білогорівці.



У Генштабі наголосили, що противник вів штурм з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС без успіху. Українські військові змусили окупантів до втечі. У районі Новолуганської бойові дії продовжуються. Для викриття вогневих позицій сил оборони на окремих напрямках противник залучив диверсійно-розвідувальні групи.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар та інших. Наніс авіаудари неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках армія РФ удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

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