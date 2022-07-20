Под Бахмутом и на подступах к Углегорской ТЭС продолжаются бои — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются штурмовать Бахмут и Углегорскую ТЭС, идут бои. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 20 июля.



На Славянском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские военные снова успешно отразили штурм противника в районе Богородичного.



На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.



«Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении оккупанты пытаются штурмовать Бахмут и Углегорскую ТЭС, обстреливали районы населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других, нанесли авиационные удары по Покровскому. В районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС продолжаются бои, сообщили в Генштабе.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Зализничное, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки.