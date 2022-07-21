У Краматорську рятувальники шукають людей під завалами школи

У Краматорську рятувальники розбирають завали школи, зруйнованої обстрілом російської армії. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Сьогодні вранці краматорські рятувальники прибули на місце проведення розбору завалу частково зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі однієї зі шкіл міста. Встановлено, що внаслідок обстрілу зруйновано середню частину триповерхової будівлі школи», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначають, що під завалом можуть бути люди.

Раніше повідомлялося, що Краматорськ, Костянтинівка та Бахмут потрапили під обстріл.



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