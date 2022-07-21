У 14 населених пунктах Донецької області знову є світло

21 липня 2022, 15:09

У 14 населених пунктах Донецької області знову є світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 14 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що протягом доби фахівці змогли повністю або частково повернути електроживлення 5139 домогосподарствам у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах.

Понад половину оновлень — у Бахмутській громаді, яка вже майже завжди перебуває під обстрілами. 2,7 тисячі сімей цієї громади, чиї будинки були знеструмлені вчора та напередодні, — знову зі світлом. Крім того, фахівці енергокомпанії працювали над відновленням електроживлення у Слов'янській, Селидівській, Мар'їнській, Торецькій, Костянтинівській та Авдіївській громадах.

«Поки що без світла — 320 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — перерахували у ДТЕК.

Ще за темою

Організації
ДТЕК
Інше
Війна Електропостачання Енергопостачання

Другие публикации

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:53
Росія готується провести «референдум» на захоплених територіях України до 15 вересня — Bloomberg
16:07
Росія залишила окупований Сєвєродонецьк без лікарів
15:43
«ДНР» звинуватила чоловіка у «шпигунстві» та відправила на 16 років у в'язницю
14:44
Загарбники загнали військову техніку та вибухівку до машзалу енергоблоку ЗАЕС
14:29
У Херсонській ОВА розповіли про стан обстріляного напередодні Антонівського мосту
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
12:12
«Виправляться — подумаємо про повернення»: «ЛНР» вирішила заблокувати Google
10:00
У районі окупованого військами РФ Мелітополя вночі чули вибухи — мер Федоров
00:26
Антонівський міст під ударом, «референдум» у Запорізькій області, російська абетка Херсона. Новини окупації ►
23:25
РФ шантажує Україну зерном та хоче захопити трасу, щоб піти на Слов'янськ. Дайджет НД за день ►
19:58
Зібралося близько 800 машин: Окупанти перекрили дорогу на Запоріжжя
18:05
«ДНР»: На заході Донецька виявлено ще одного загиблого
16:44
З окупованої території успішно евакуювали військового — ГУР
16:31
Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен
16:09
Путін заявив, що на відновлення «ДНР» та «ЛНР» підуть роки
Всі новини
16:53
Росія готується провести «референдум» на захоплених територіях України до 15 вересня — Bloomberg
16:44
Великобританія направить Україні нову військову допомогу
16:31
У Краматорську в зруйнованій обстрілом школі знайшли тіло чоловіка
16:18
У Кремлі заявили про необхідність відсунути ЗСУ не лише від Донецька, а й далі
16:07
СБУ повідомила про підозру «судді ДНР». Він засудив до смерті іноземців
16:07
Росія залишила окупований Сєвєродонецьк без лікарів
15:43
«ДНР» звинуватила чоловіка у «шпигунстві» та відправила на 16 років у в'язницю
15:09
У 14 населених пунктах Донецької області знову є світло
15:05
Нацрада позбавила ліцензій на мовлення телеканали Ахметова
14:57
Кількість загиблих внаслідок ранкових обстрілів Харкова зросла до трьох осіб
14:44
Загарбники загнали військову техніку та вибухівку до машзалу енергоблоку ЗАЕС
14:29
У Херсонській ОВА розповіли про стан обстріляного напередодні Антонівського мосту
14:26
Армія РФ обстріляла селище під Слов'янськом, є поранені
14:18
Нацбанк України прогнозує зростання інфляції до 30% у 2022 році
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
Всі новини
ВІДЕО
У Миколаєві показали момент удару ракет по гумштабу
21 липня, 11:51
Краматорськ, Костянтинівка та Бахмут потрапили під обстріл
21 липня, 08:19
Антонівський міст під ударом, «референдум» у Запорізькій області, російська абетка Херсона. Новини окупації ►
21 липня, 00:26

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти