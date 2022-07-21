У 14 населених пунктах Донецької області знову є світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 14 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що протягом доби фахівці змогли повністю або частково повернути електроживлення 5139 домогосподарствам у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах.



Понад половину оновлень — у Бахмутській громаді, яка вже майже завжди перебуває під обстрілами. 2,7 тисячі сімей цієї громади, чиї будинки були знеструмлені вчора та напередодні, — знову зі світлом. Крім того, фахівці енергокомпанії працювали над відновленням електроживлення у Слов'янській, Селидівській, Мар'їнській, Торецькій, Костянтинівській та Авдіївській громадах.



«Поки що без світла — 320 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — перерахували у ДТЕК.