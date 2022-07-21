Украинские пограничники готовятся к боям за Славянск

Одной из главных целей российских войск на Донбассе является захват Славянска Донецкой области. Украинские пограничники возводят вокруг города масштабную линию обороны, чтобы препятствовать попыткам штурма. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



«Подразделения армии России постоянно атакуют передовые позиции украинских сил, чтобы продвинуться ближе к населенному пункту. Не прекращаются также артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, приводящие к многочисленным жертвам среди мирного населения», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что украинские пограничники возводят вокруг Славянска масштабную линию обороны, что поможет остановить попытки штурма города.