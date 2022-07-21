Українські прикордонники готуються до боїв за Слов'янськ

Однією з головних цілей російських військ на Донбасі є захоплення Слов'янська на Донеччині. Українські прикордонники зводять навколо міста масштабну лінію оборони, щоб перешкоджати спробам штурму. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



«Підрозділи армії Росії постійно атакують передові позиції українських сил, щоб просунутися ближче до населеного пункту. Не припиняються також артилерійські обстріли громадянської інфраструктури, які призводять до численних жертв серед мирного населення», — зазначили у відомстві.



Там додали, що українські прикордонники зводять довкола Слов'янська масштабну лінію оборони, що допоможе зупинити спроби штурму міста.