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Будут забирать квартиры и дома? Зачем «ДНР» регистрация жилья в Мариуполе

21 июля 2022, 21:34

Будут забирать квартиры и дома? Зачем «ДНР» регистрация жилья в Мариуполе

Группировка «ДНР» может лишить жителей Мариуполя права собственности на их уцелевшую недвижимость. Документ, подписанный недавно пророссийскими управленцами, вызвал большой резонанс: люди обеспокоены, что у них будут забирать квартиры и дома. В проблеме вместе с экспертами разбирались «Новости Донбасса». 

О каком жилье идет речь

Сам документ прописан очень нечетко, анализирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, если внимательно вчитаться в текст, можно сделать вывод, что речь идет только о квартирах, которые выдавало государство, но при желании этот «указ» можно трактовать и по-другому, и тогда могут забрать квартиру у кого угодно.

«Они хотят вернуться в такой канал, что эти квартиры были переданы как служебное жилье – полиции, СБУ, прокуратуре — речь идет именно об ордерном жилье, а не о том, что люди купили, получили в наследство... Но за этой бумажкой стоит человек с ружьем — который есть суд, есть закон и тот, кто решает ситуации на месте – независимо, что там будет написано, все будет зависеть от военнослужащего России или так называемой армии "ДНР"», — говорит Андрющенко.

Ловушка для мариупольцев

Руководство группировки «ДНР» требует от жителей Мариуполя, чтобы те прошли «регистрацию» своей недвижимости во вновь созданных органах. Прямо нигде не написано, что квартиру отберут и поселят туда кого-то другого, но уже находятся люди, которые поддаются панике и едут в Мариуполь.

Беженка из Мариуполя Светлана Харченко рассказывает, что ее знакомые, уехавшие в Россию, возвращались, но не смогли пройти «регистрацию» жилья, поскольку ничего еще не организовано, и поданные документы теряются.

Сама Светлана тоже бежала из Мариуполя в Россию, а потом ей удалось выбраться в Эстонию. Там она живет как переселенка. О новом «указе» слышала, но регистрировать свою квартиру по «законам» так называемой «ДНР» не собирается, хотя и опасается, что в ее квартиру заселят кого-то другого.

Некоторые беженцы из Мариуполя боятся, что это ловушка, чтобы люди вернулись в город, охраняли имущество и создавали собою «живой щит» для оккупантов.

Волонтер Николай Осыченко указывает на еще одну возможную причину такого «указа» — заманить накануне «референдума» в Мариуполь как можно больше жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

«Мы знаем что близится "референдум" в Мариуполе. Для оккупантов очень важно чтобы именно в день "референдума" было как можно больше жителей Мариуполя там — не для того, чтобы обеспечить волеизъявление, а просто для того, чтобы попытаться легитимизировать число голосов "за". Нужно будет пройти фильтрационный лагерь – и все, ваши личные данные есть, и Россия будет понимать четко, сколько людей она может записать в списки проголосовавших "за". Вы там не будете голосовать, ничего этого никому там не нужно. Все результаты уже написаны, им нужен процент, сколько людей было там», — отмечает волонтер.

Потенциальные заложники

Правозащитники предупреждают: если вы поедете в Мариуполь регистрировать свою квартиру по «законам» так называемой «ДНР» — назад вас могут просто не выпустить.

«Чем больше населения на захваченных территориях будет, чем больше его удастся принудить к лояльности — тем лучше для пропагандистской картинки. И отстраивать эти населенные пункты тоже кому-то нужно. И возможно это слух, который запущен с целью заманить туда и показать, что оккупацию поддерживает большое количество людей», — говорит правозащитник Геннадий Дубов.

Приезжая в оккупированный город, вы становитесь потенциальным заложником и мишенью для ФСБ и оккупационных властей, отмечают правозащитники. И даже прохождение «регистрации» жилья по «законам» так называемой «ДНР» никаких гарантий не дает.

«Ты будешь находиться в Мариуполе — те же "ДНРровцы" и оккупационная полиция выломают тебе дверь, зайдут, выбросят тебя на улицу и заселят того, кого надо. Какой смысл в этой регистрации? Нет никакого в этом смысла, а так происходит, и так и будет происходить. Любые документы, они не стоят там ничего — там власть у людей, подкрепленная русским оружием, и это есть закон, другого закона там не существует», — подчеркивает Петр Андрющенко.

По его словам, намного лучше оставаться на подконтрольной Украине территории и дожидаться, когда Мариуполь деоккупируют — рано или поздно это произойдет.

Группировка «ДНР» издала «постановление» № 153 от 8 июля 2022 года, которым отказалась признавать украинские документы о возникновении, переходе и прекращении вещных прав физлиц на недвижимое имущество, назвав их «недействительными». Уточняется, что «недействительными» считаются документы украинских нотариусов, оформленные после 19 февраля 2022 года, а также решения властей Украины с 11 мая 2014 года по 19 февраля 2022 года.

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