Забиратимуть квартири та будинки? Навіщо «ДНР» реєстрація житла у Маріуполі

Угруповання «ДНР» може позбавити мешканців Маріуполя права власності на їхню вцілілу нерухомість. Документ, підписаний нещодавно проросійськими управлінцями, викликав великий резонанс: люди стурбовані тим, що у них забиратимуть квартири та будинки. У проблемі разом із експертами розбиралися «Новини Донбасу».



Про яке житло йдеться



Сам документ прописаний дуже нечітко, аналізує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, якщо уважно вчитатися в текст, можна зробити висновок, що йдеться лише про квартири, які видавала держава, але за бажання цей «указ» можна трактувати і по-іншому, і тоді можуть забрати квартиру в будь-кого.



«Вони хочуть повернутися до такого каналу, що ці квартири були передані як службове житло – поліції, СБУ, прокуратурі – йдеться саме про ордерне житло, а не про те, що люди купили, отримали у спадок... Але за цим папірцем стоїть людина із рушницею — яка є суд, є закон і тією, хто вирішує ситуації на місці – незалежно, що там буде написано, все залежатиме від військовослужбовця Росії чи так званої армії "ДНР"», — каже Андрющенко.



Пастка для маріупольців



Керівництво угруповання «ДНР» вимагає від мешканців Маріуполя, щоб ті пройшли «реєстрацію» своєї нерухомості у новостворених органах. Прямо ніде не написано, що квартиру відберуть та поселять туди когось іншого, але вже є люди, які піддаються паніці та їдуть до Маріуполя.



Біженка з Маріуполя Світлана Харченко розповідає, що її знайомі, які поїхали до Росії, поверталися, але не змогли пройти «реєстрацію» житла, оскільки нічого ще не організовано, і подані документи губляться.



Сама Світлана теж поїхала з Маріуполя до Росії, а потім їй удалося вибратися до Естонії. Там вона мешкає як переселенка. Про новий «указ» чула, але реєструвати свою квартиру за «законами» так званої «ДНР» не збирається, хоч і побоюється, що до її квартири заселять когось іншого.



Деякі біженці з Маріуполя бояться, що це пастка, щоб люди повернулися до міста, охороняли майно та створювали собою «живий щит» для окупантів.



Волонтер Микола Осиченко вказує на ще одну можливу причину такого «указу» — заманити напередодні «референдуму» до Маріуполя якнайбільше мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію чи Росію.



«Ми знаємо, що наближається "референдум" у Маріуполі. Для окупантів дуже важливо, щоб саме в день "референдуму" було якнайбільше мешканців Маріуполя там — не для того, щоб забезпечити волевиявлення, а просто для того, щоб спробувати легітимізувати кількість голосів "за". Потрібно буде пройти фільтраційний табір – і все, ваші особисті дані є, і Росія розумітиме чітко, скільки людей вона може записати до списків тих, хто проголосував "за". Ви там не голосуватимете, нічого цього нікому там не потрібно. Усі результати вже написані, їм потрібен відсоток, скільки людей там було», — зазначає волонтер.



Потенційні заручники



Правозахисники попереджають: якщо ви поїдете до Маріуполя реєструвати свою квартиру за «законами» так званої «ДНР», тому вас можуть просто не випустити.



«Чим більше населення на захоплених територіях буде, чим більше його вдасться примусити до лояльності, тим краще для пропагандистської картинки. І відбудовувати ці населені пункти також комусь треба. І можливо, це чутка, яка запущена з метою заманити туди і показати, що окупацію підтримує велика кількість людей», — каже правозахисник Геннадій Дубов.



Приїжджаючи в окуповане місто, ви стаєте потенційним заручником та мішенню для ФСБ та окупаційної влади, зазначають правозахисники. І навіть проходження «реєстрації» житла за «законами» так званої «ДНР» жодних гарантій не дає.



«Ти перебуватимеш у Маріуполі — ті ж "ДНРрівці" та окупаційна поліція виламають тобі двері, зайдуть, викинуть тебе на вулицю і заселять того, кого треба. Який сенс у цій реєстрації? Немає жодного в цьому сенсу, а так відбувається, і так відбуватиметься. Будь-які документи, вони не варті там нічого — там влада у людей, підкріплена російською зброєю, і це є закон, іншого закону там не існує», — наголошує Петро Андрющенко.



За його словами, набагато краще залишатися на підконтрольній Україні території та чекати, коли Маріуполь деокупують — рано чи пізно це станеться.

Угруповання «ДНР» видало «постанову» № 153 від 8 липня 2022 року, якою відмовилося визнавати українські документи про виникнення, перехід та припинення речових прав фізосіб на нерухоме майно, назвавши їх «недійсними». Уточнюється, що «недійсними» є документи українських нотаріусів, оформлені після 19 лютого 2022 року, а також рішення влади України з 11 травня 2014 року по 19 лютого 2022 року.