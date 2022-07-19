«ДНР» назвала «недействительными» украинские документы о переходе прав на недвижимость с мая 2014 года

Группировка «ДНР» отказалась признавать украинские документы о возникновении, переходе и прекращении вещных прав физлиц на недвижимое имущество, назвав их «недействительными». Об этом говорится в «постановлении» № 153 от 8 июля 2022 года.



Уточняется, что «недействительными» считаются документы украинских нотариусов, оформленные после 19 февраля 2022 года, а также решения властей Украины с 11 мая 2014 года по 19 февраля 2022 года.

В феврале 2021 года группировка «ДНР» решила «узаконить» отчуждение собственности, и был издан «указ» главы «ДНР» Дениса Пушилина «о бесхозном имуществе».