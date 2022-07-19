Бойченко: В фильтрационные центры Мариуполя оккупанты заключили более 10 тысяч человек

Во оккупированном Мариуполе и близлежащих населенных пунктах действуют четыре фильтрационных центра, где содержится уже более 10 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает «Укринформ».



«Фильтрационные центры есть и в городе Мариуполь, и за пределами города, их четыре работали все это время. И они, к сожалению, пленили более 10 тысяч местного населения», - сказал он.



По словам Бойченко, в плену находятся госслужащие, муниципальные работники, которых оккупанты задержали и подвергают пыткам.



«Есть информация, что один из руководителей одного из городов близ Мариуполя не выдержал эту пытку и, к сожалению, погиб в тюрьме. Его пленили, объявили приговор так называемого суда "ДНР"... И таких случаев очень много. Потому что там они давят, чтобы пленные переходили на сторону "ДНР", РФ и работали на них. Люди не соглашаются», - отметил мэр.



По словам Бойченко, в одном из таких фильтрационных центров захватчики держат сейчас почти две тысячи мужчин.