Жителей Краматорска предупреждают о дистанционном минировании

Российские оккупанты проводят дистанционное минирование территории Краматорска и окрестностей. Об этом сообщает Краматорский городской совет.



«Враг поражает снарядами, крылатыми ракетами, средствами РСЗО жилищные массивы, инфраструктурные и социальные объекты. В последнее время захватчики активно обстреливают окрестные населенные пункты, применяя оружие дистанционного минирования» — говорится в сообщении.



В горсовете предупреждают, что минирование рассчитано на длительное действие, и опасность таких обстрелов, соответственно, будет оставаться длительное время.



«Важно не пытаться самостоятельно убрать и обезвредить такие снаряды. В период ведения боевых действий для каждого должно срабатывать табу на ощупывание любых металлических предметов, оставшихся в результате обстрелов. При обнаружении таковых нужно позвонить по телефону на 101 или 102 и сообщить о находке», — добавили в Краматорском горсовете.