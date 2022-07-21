Жителів Краматорська попереджають про дистанційне мінування

21 липня 2022, 18:39

Жителів Краматорська попереджають про дистанційне мінування

Російські окупанти проводять дистанційне мінування території Краматорська та околиць. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

«Ворог вражає снарядами, крилатими ракетами, засобами РСЗВ житлові масиви, інфраструктурні та соціальні об'єкти. Останнім часом загарбники активно обстрілюють навколишні населені пункти, застосовуючи зброю дистанційного мінування», - йдеться у повідомленні.

У міськраді попереджають, що мінування розраховане на тривалу дію, і небезпека таких обстрілів, відповідно, залишатиметься тривалий час.

«Важливо не намагатися самостійно прибрати та знешкодити такі снаряди. У період ведення бойових дій для кожного має спрацьовувати табу на дотик до будь-яких металевих предметів, що залишилися внаслідок обстрілу. При виявленні таких слід зателефонувати на 101 або 102 і повідомити про знахідку», — додали в Краматорській міськраді.

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