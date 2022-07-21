ВСУ снова отбили штурм оккупантов в районе Углегорской ТЭС — сводка Генштаба

Украинские военные снова отбили попытку оккупантов штурмовать Углегорскую ТЭС. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении россияне совершили артобстрелы в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Гусаровка, Большая Камышеваха, Норцовка, Вернополье.



На Краматорском направлении противник нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы были зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки.



«Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово, из артиллерии обстреляли районы Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздоловки и Курдюмовки.



«Неудачные штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились», — сообщили в Генштабе.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий украинских войск россияне нанесли авиаудары у Красногоровки, Каменки, Солодкого и Новоандреевки, обстреляли с применением артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Железнодорожное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье.