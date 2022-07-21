ЗСУ знову відбили штурм окупантів у районі Вуглегірської ТЕС — зведення Генштабу

Українські військові знову відбили спробу окупантів штурмувати Вуглегірську ТЕС. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що на Слов'янському напрямі росіяни вчинили артобстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Камишеваха, Норцівка, Вернопілля.



На Краматорському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли були зафіксовані поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Даріївки.



«Українські воїни відобразили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Даріївка. Ворог зазнав втрат і відійшов», — зазначили у Генштабі.



На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове, з артилерії обстріляли райони Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.



«Невдалі штурми окупантів на напрямках Клиново - Вершина, Миронівка - Вуглегірська ТЕС знову провалилися», — повідомили в Генштабі.



На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах з метою сковування дій українських військ росіяни завдали авіаударів біля Красногорівки, Кам'янки, Солодкого та Новоандріївки, обстріляли із застосуванням артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я.