У Эрдогана заявили, что завтра будет подписано соглашение по экспорту зерна из Украины

Соглашение об отгрузке украинского зерна планируют подписать завтра в Стамбуле, передает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на сообщение администрации президента Турции.



«Церемония подписания соглашения об отгрузке зерна, в которой примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, с участием украинской и российской сторон, состоится завтра в 16:30 в офисе Долмабахче», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен был прибыть сегодня в Стамбул, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.



После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.



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