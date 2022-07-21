У Ердогана заявили, що завтра буде підписано угоду щодо експорту зерна з України

Угоду про відвантаження українського зерна планують підписати завтра у Стамбулі, повідомляє турецький телеканал TRT Haber з посиланням на повідомлення адміністрації президента Туреччини.



«Церемонія підписання угоди про відвантаження зерна, в якій візьмуть участь президент Реджеп Тайіп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, за участю української та російської сторін, відбудеться завтра о 16:30 в офісі Долмабахче», — йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш мав прибути сьогодні до Стамбула, щоб обговорити проблему експорту українського зерна.

13 липня у Стамбулі відбулися переговори щодо вивезення зерна з України. Серед учасників, окрім України та Росії, була Туреччина та ООН.



Після зустрічі Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив , що українська та російська делегації продемонстрували розуміння.



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