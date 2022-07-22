Під завалами школи у Краматорську виявлено тіла трьох загиблих

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: ДСНС

Під завалами зруйнованої обстрілами російської армії школи у Краматорську знайшли тіла трьох загиблих чоловіків. Розбір завалів завершено. Про це повідомляє ДСНС України.



«О 09:10 завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи на зруйнованій внаслідок обстрілу будівлі школи у Краматорську. Проведено розчищення та розбір близько 205 тонн зруйнованих елементів будівлі, виявлено та вилучено з-під завалів тіла трьох чоловіків», — зазначили у рятувальному відомстві.



Від Головного управління для робіт залучалося 38 осіб особового складу та сім одиниць техніки, а також додатково трактор, автокран та навантажувач місцевих органів влади.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську шукають людей під завалами школи. Вдень 21 липня рятувальники виявили тіло чоловіка.



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