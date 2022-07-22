«ЛНР» повідомила, що готує дільниці до «референдуму»

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території готуються до проведення «референдуму». Збираються відкрити майже 500 «дільниць».



Як повідомляє сепаратистський сайт «ЛИЦ», розпочалася робота щодо формування складу «спостерігачів виборчих дільниць». Зазначається, що всього буде 492 дільниці на підконтрольній «ЛНР» території.



В угрупованні «ЛНР» ще 15 липня ініціювали створення «штабу» щодо «референдуму».



«І сьогодні вже ведеться робота в цьому напрямку», — заявили в «ЛНР».

Напередодні Bloomberg повідомляв, що Росія має намір провести «референдуми» для анексії захоплених регіонів України до 15 вересня.



Раніше в МЗС України заявили, що жодна країна світу не визнає результатів фальшивих «референдумів» на окупованих Росією територіях.