Поблизу захопленого армією РФ Херсона окупанти планують будувати переправу

Після обстрілу Антонівського мосту в захопленому російською армією Херсоні окупанти мають намір побудувати понтонну переправу. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він зазначив, що окупанти вже проводять обстеження кількох ділянок Дніпра для будівництва конструкції.



«З проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати московськими архівами, поки не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді», - повідомив Соболевський.

Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив , що російська армія не зможе використовувати обстріляний 19 і 20 липня Антонівський міст в окупованому Херсоні для перевезення важких вантажів, фур, зокрема військової техніки, до його ремонту.