ВСУ взяли в окружение больше 1000 оккупантов на Херсонщине — Арестович

Украинские военные в Херсонской области взяли под контроль два населенных пункта, что позволило окружить большую группировку оккупантов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».



Он отметил, что тяжелая ситуация для российских военных сложилась в районе села Высокополье на границе Херсонской и Николаевской областей. ВСУ обошли оккупантов справа и слева, образовав «котел».



«Говорю согласованно с военными. Мы взяли Ольгино частично и полностью Потемкино. Это населенные пункты справа и слева от Высокополья. Там, по сути, повторение Иловайска, но для России», — сказал Арестович.



По его словам, там в тактическое окружение попали более 1000 оккупантов с военной техникой.



«Вчера была попытка прорыва оттуда, которая была пресечна нашим огнем. Они вернулись назад и находятся на 3/4 в окружении с огневым контролем выхода», — добавил Арестович.



Он отметил, что российское командование несколько деморализовано тем, что происходит в Херсонской области, и это прямое следствие работы HIMARS по размягчению обороны противника.