ЗСУ взяли в оточення понад 1000 окупантів на Херсонщині — Арестович

Українські військові в Херсонській області взяли під контроль два населені пункти, що дозволило оточити велике угруповання окупантів. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».



Він зазначив, що важка ситуація для російських військових склалася у районі села Високопілля на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. ЗСУ обійшли окупантів праворуч і ліворуч, утворивши «котел».



«Говорю узгоджено із військовими. Ми взяли Ольгіно частково та повністю Потьомкіно. Це населені пункти праворуч та ліворуч від Високопілля. Там, по суті, повторення Іловайська, але для Росії», — сказав Арестович.



За його словами, там у тактичне оточення потрапили понад 1000 окупантів із військовою технікою.



«Вчора була спроба прориву звідти, яка була припинена нашим вогнем. Вони повернулися назад і перебувають на 3/4 в оточенні з вогневим контролем виходу», — додав Арестович.



Він зазначив, що російське командування деморалізоване тим, що відбувається в Херсонській області, і це прямий наслідок роботи HIMARS з розм'якшення оборони противника.