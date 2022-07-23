Оккупанты безуспешно штурмовали Углегорскую ТЭС с разных направлений — сводка

Сегодня российские силы пытались штурмовать Углегорскую ТЭС с разных направлений, но безуспешно. Оккупанты понесли потери, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Сообщается, что на Славянском направлении россияне обстреливали из артиллерии районы Дибривного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. Возле Богородичного ВСУ обезвредили вражескую разведгруппу.



На Краматорском направлении оккупанты совершали обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка, нанесли авиаудар возле Спирного.



«Штурмовыми действиями по разным направлениям россияне пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери, оккупанты в панике отошли», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении россияне пытаются создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут, обстреливали украинские позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Травневого, Семигорья, Раздоловки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и других населенных пунктов. Нанесли авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.



Кроме того, украинские военные обезвредили разведывательные группы противника по направлениям Соледара и Покровского.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многие другие. Нанесли авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.