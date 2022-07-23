Авдеевку, Константиновку и Торецк обстреляли оккупанты — Кириленко

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области. Сегодня утром под огонь попали Авдеевка, Константиновка и Торецк. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Ночью и ранним утром оккупанты били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около шести утра накрыли артиллерийским огнем Торецк — повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя. По всей территории области ситуация остается напряженной», — отметил Кириленко.



Он призвал жителей области эвакуироваться.

Также с просьбой об эвакуации к жителям Славянска обратился мэр Вадим Лях.



«Вот так выглядят результаты вчерашнего обстрела. К счастью, в этом многоэтажном доме уже почти никто не жил. Можно только представить количество жертв, если бы люди не были эвакуированы. Эвакуация действительно спасает. Берегите себя!», — написал он.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки ранены девять человек.



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