Окупанти безуспішно штурмували Вуглегірську ТЕС із різних напрямків — зведення

23 липня 2022, 18:59

Окупанти безуспішно штурмували Вуглегірську ТЕС із різних напрямків — зведення

Сьогодні російські сили намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС із різних напрямків, але безуспішно. Окупанти зазнали втрат, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Повідомляється, що на Слов'янському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії райони Дібрівного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного ЗСУ знешкодили ворожу розвідгрупу.

На Краматорському напрямку окупанти робили обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Різниківка, Закотне, Григорівка, Виїмка та Званівка, завдали авіаудару біля Спірного.

«Штурмовими діями з різних напрямків росіяни намагалися покращити тактичне становище у районі Верхньокам'янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем і завдали значних втрат, окупанти в паніці відійшли», — зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут, обстрілювали українські позиції з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір'я, Роздолівки, Яківлівки, Соледара, Білогорівки та інших населених пунктів. Завдали авіаційні удари по Покровському та Новолуганському.

Крім того, українські військові знешкодили розвідувальні групи супротивника за напрямами Соледара та Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти систематично обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір'я та багато інших. Нанесли авіаудари поблизу Красногорівки та Кам'янки.

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