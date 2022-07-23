Под массированный огонь российских сил попали 13 населенных пунктов Донетчины

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

На Донетчине 13 населенных пунктов оказались под массированным огнем российских сил, в основном разрушению подвергся жилой сектор — повреждены дома. Есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



В полиции рассказали, что за прошедшие сутки российские войска ударили по следующим населенным пунктам: Отрадное, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Соледар, Курдюмовка, Бахмут, Славянск, Торецк, Новомихайловка, Северск, Константиновка, Опытное. Оккупанты наносили удары из артиллерии, минометов, авиации — ракетами «НУРС», из зенитного ракетного комплекса «С-300», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».



Разрушены 52 гражданских объекта: 38 частных домов, детские центры, магазины, инфраструктура.



«Военные преступления России задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — подчеркнули правоохранители.

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