ВСУ отбили очередные атаки оккупантов на Донбассе — Генштаб

Украинские военные отбили очередные попытки российских оккупантов штурмовать населенные пункты на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Сообщается, что на Славянском направлении россияне обстреливали районы 18 населенных пунктов — в частности Долины, Дибривного, Богородичного и Норцовки.



На Краматорском направлении окупанты применили ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григоровка, Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.



«Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки наши воины отбили, оккупанты отошли», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении россияне совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестове, Белогоровка, Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк и другие. Нанесли авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.



«Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имел, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС», — говорится в сводке.



В Генштабе также сообщили, что на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Красного.



Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские военные успешно отбили и отогнали оккупантов на ранее занятые позиции.