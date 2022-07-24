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ВСУ разбили казарму с российскими военными в Кадиевке — Гайдай

24 июля 2022, 09:02

ВСУ разбили казарму с российскими военными в Кадиевке — Гайдай

Украинские защитники Донбасса разбили казарму с российскими военными в Кадиевке, под Лисичанском уничтожили 12 ОМОНовцев с Сахалина, а так же вынудили россиян отойти от Верхнекаменского. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что ВСУ наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия. Западная артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

За последние недели ВСУ поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и на Донбассе, что не позволяет противнику интенсивнее атаковать.

«Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть. В частности, вчера в Кадиевке разрушения потерпели помещение, где находились российские военные. Потери уточняются. А вблизи Лисичанска наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию. А именно отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены не менее 12 спецназовцев. Многие россияне ранены», — рассказал Гайдай.

По его словам, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения. В течение 23 июля нанесли четыре ракетных и один авиаудар. Российские войска усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ВСУ ответным огнем заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.

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