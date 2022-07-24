ЗСУ розбили казарму з російськими військовими у Кадіївці — Гайдай

Українські захисники Донбасу розбили казарму з російськими військовими в Кадіївці, під Лисичанськом знищили 12 ОМОНівців із Сахаліну та змусили росіян відійти від Верхньокам'янського. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що ЗСУ завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. Західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.



За останні тижні ЗСУ вразили кілька складів із боєприпасами та скупчень окупантів лише у Луганській області. Багато успішних попадань і на Донбасі, що не дозволяє противнику інтенсивніше атакувати.



«Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть потрапити. Зокрема, вчора у Кадіївці руйнування зазнали приміщення, де знаходилися російські військові. Втрати уточнюються. А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. А саме загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено не менше 12 спецназівців. Багато росіян поранено», - розповів Гайдай .



За його словами, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Протягом 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар. Російські війська посилили тиск у районі Верхньокам'янського, проте ЗСУ у відповідь вогнем змусили їх відійти і недорахуватися особового складу. За іншими населеними пунктами росіяни вели неприцільні, але численні артилерійські та мінометні обстріли.