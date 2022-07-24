Российских контрактников, отказавшихся воевать, удерживают в Луганской области — СМИ

Российские контрактники, которые отказываются продолжать участие в войне с Украиной, содержатся под стражей на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает The Insider.



Отмечается, что российским контрактникам обещали отпуск и возможность отказаться от участия в боевых действиях после трех месяцев службы. Однако, когда военные решили покинуть Украину, их задержали и отвезли в город Брянка. Они там находятся под стражей более месяца.



«Отвоевал три месяца, они должны были ехать домой. Их развернули со стороны Луганска и повезли туда. Посадили в прокуратуру, где луганские военные занимаются российскими солдатами, которые написали отказ от войны. Эти люди держат их там из — за того, что они отказались», — рассказал отец задержанного солдата.



По его словам, контрактников содержат в ужасных условиях. Люди, которые оттуда приезжают, рассказывают о ямах и пытках. При этом, солдаты отказываются возвращаться на фронт.



«Да лучше душу богу отдать, чем пойти туда обратно. Они больше не хотят быть по уши в крови своих друзей и близких офицеров», — рассказал отец.



Его сын подписал контракт еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Впоследствии вышел приказ, чтобы отправить контрактников на три месяца на так называемую «спецоперацию».



Российское военное руководство, по словам отца, сообщило, что не имеет отношения к задержанию «отказников». Там переложили ответственность на боевиков «ЛНР».