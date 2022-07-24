Російських контрактників, які відмовилися воювати, утримують на Луганщині — ЗМІ

Російські контрактники, які відмовляються продовжувати участь у війні з Україною, утримуються під вартою на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє The Insider.



Зазначається, що російським контрактникам обіцяли відпустку та можливість відмовитися від участі у бойових діях після трьох місяців служби. Однак, коли військові вирішили залишити Україну, їх затримали та відвезли до міста Брянка. Вони там перебувають під вартою понад місяць.



«Відвоював три місяці, вони мали їхати додому. Їх розгорнули з боку Луганська та повезли туди. Посадили до прокуратури, де луганські військові займаються російськими солдатами, які написали відмову від війни. Ці люди тримають їх там через те, що вони відмовилися», — розповів батько затриманого солдата.



За його словами, контрактників утримують у жахливих умовах. Люди, які звідти приїжджають, розповідають про ями та тортури. При цьому солдати відмовляються повертатися на фронт.



«Та краще душу богу віддати, аніж піти туди назад. Вони більше не хочуть бути по вуха у крові своїх друзів та близьких офіцерів», — розповів батько.



Його син підписав контракт ще до початку повномасштабного вторгнення до України. Згодом вийшов наказ, щоб відправити контрактників на три місяці на так звану спецоперацію.



Російське військове керівництво, за словами батька, повідомило, що не має відношення до затримання відмовників. Там переклали відповідальність на бойовиків "ЛНР".