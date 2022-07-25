Ночью оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области

Российские войска ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, Никопольский район оккупанты несколько раз накрыли огнем из РСЗО, выпустив около 40 реактивных снарядов. Под удар оккупантов попали две общины – Марганецкая и Мировская. Резниченко уточныет, что в Мировской общине повреждены 6 частных домов и газоотвод, пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский район оккупанты направили две ракеты, которые попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Резниченко говорит, что на предприятии произошло возгорание двух ангаров, никто не пострадал.

В Криворожском районе российская армия обстреляла из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее, напомним, городской голова Покровска Руслан Требушкин сообщил, что часть Донецкой области лишилась водоснабжения из-за боевых действий.