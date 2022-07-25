Вночі окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області

Російські війська вдарили по трьох районах Дніпропетровської області – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, Нікопольський район окупанти кілька разів накрили вогнем із РСЗВ, випустивши близько 40 реактивних снарядів. Під удар окупантів потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. Резніченко уточнює, що у Мирівській громаді пошкоджено 6 приватних будинків та газовідведення, постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський район окупанти направили дві ракети, які потрапили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Резніченко каже, що на підприємстві зайнялася пожежа двох ангарів, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі російська армія обстріляла із ствольної артилерії Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв та руйнувань.

Раніше, нагадаємо, міський голова Покровська Руслан Требушкін повідомив, що частина Донецької області втратила водопостачання через бойові дії.