В планах оккупантов восстанавливать захваченный Мариуполь в три этапа — СМИ

Кремль запланировал восстановление оккупированного Мариуполя Донецкой области в три этапа – до конца 2022 года, с 2023 по 2025 и до 2040 года. Об этом сообщают журналисты «Донбасс. Реалии» со ссылкой на документ украинской разведки.

По данным журналистов, план «восстановления» оккупированного Мариуполя описан в документе правительства РФ под названием «Концепция мастер-плана развития города».

На первом этапе, до конца 2022 года, оккупанты планируют восстановить жизненно необходимую инфраструктуру Мариуполя, особое внимание в «документе» уделено зоне размещения кладбища, для размещения которой якобы будет использована территория аэропорта.



К 2025 году оккупанты хотят строить жилье, восстанавливать и развивать инженерную и транспортную инфраструктуру захваченного Мариуполя. А до 2040 года в российском правительстве хотят обеспечить «бюджетную эффективность и экономическую самодостаточность территорий города».

Еще в планах оккупантов построить железную дорогу Волноваха-Мариуполь и сформировать «международный транспортный коридор», речь о автомагистрали через Мариуполь в аннексированный Крым и Одессу.



Относительно «Азовстали», в «концепции» правительства РФ расписаны четыре варианта – возобновление производства, создание какой-то общественно-деловой площадки и сценарии строительства парка.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что стоимость реконструкции Мариуполя составит более $14 миллиардов для проживания там 220 тысяч человек, и, по предварительным оценкам, на восстановление уйдет семь-десять лет.