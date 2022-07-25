У планах окупантів відновлювати захоплений Маріуполь у три етапи — ЗМІ

Кремль запланував відновлення окупованого Маріуполя Донецької області у три етапи – до кінця 2022 року, з 2023 по 2025 та до 2040 року. Про це повідомляють журналісти «Донбасу. Реалії» із посиланням на документ української розвідки.

За даними журналістів, план "відновлення" окупованого Маріуполя описаний у документі уряду РФ під назвою "Концепція майстер-плану розвитку міста".

На першому етапі до кінця 2022 року окупанти планують відновити життєво необхідну інфраструктуру Маріуполя, особливу увагу в «документі» приділено зоні розміщення цвинтаря, для розміщення якої нібито буде використано територію аеропорту.



До 2025 року окупанти хочуть будувати житло, відновлювати та розвивати інженерну та транспортну інфраструктуру захопленого Маріуполя. А до 2040 року у російському уряді хочуть забезпечити «бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста».

Ще в планах окупантів побудувати залізницю Волноваха-Маріуполь та сформувати «міжнародний транспортний коридор», мова про автомагістраль через Маріуполь до анексованого Криму та Одеси.



Щодо «Азовсталі», у «концепції» уряду РФ розписано чотири варіанти – відновлення виробництва, створення якогось громадсько-ділового майданчика та сценарії будівництва парку.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що вартість реконструкції Маріуполя становитиме понад $14 мільярдів для проживання там 220 тисяч осіб, і, за попередніми оцінками, на відновлення піде сім-десять років.