У Зеленского объяснили увольнение Демченко состоянием его здоровья

Увольнение президентом Украины первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко связано с состоянием его здоровья. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.



«Война мобилизировала не только нашу армию, но и всех нас все государственные органы. Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой», — сказал Никифоров в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



По его словам, решение президента Владимира Зеленского о кадровой смене первого заместителя секретаря СНБО было принято исключительно ввиду состояния его здоровья.



«Что касается всего остального, то господин Демченко всю свою профессиональную и дипломатическую карьеру служил верой и правдой Украине. Какие-либо упоминания о каких либо слухах и сплетнях, безосновательные обвинения здесь неуместны», — подчеркнул Никифоров.

25 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря СНБО. По данным СМИ, Демченко в 2010 году лоббировал «Харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота России в Украине.



Сегодня в рамках уголовного производства о «Харьковских соглашениях» заочно уведомили о подозрении в государственной измене бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича.