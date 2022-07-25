У Зеленського пояснили звільнення Демченка станом його здоров'я

Звільнення президентом України першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Руслана Демченка пов’язане зі станом його здоров’я. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.



«Війна мобілізувала не тільки нашу армію, але й усіх нас усі державні органи. Ми зараз все працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров’я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням», — сказав Никифоров у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».



За його словами, рішення президента Володимира Зеленського про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через стан його здоров'я.



«Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та диплматичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки і плітки, безпідставні звинувачення тут недоречні», — підкреслив Никифоров.

25 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.



За даними ЗМІ, Демченко 2010 року лобіював «Харківські угоди», які на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Україні.



Сьогодні в рамках кримінального провадження про «Харківські угоди» заочно повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру закордонних справ України Костянтина Грищенка та екс-міністру юстиції Олександра Лавриновича.