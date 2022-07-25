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СММ ОБСЕ отвергла обвинения против задержанных сотрудников в Донецке и Луганске

25 июля 2022, 21:51

СММ ОБСЕ отвергла обвинения против задержанных сотрудников в Донецке и Луганске

Исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве осудила преследование местных членов Миссии, в частности лишенных свободы в неподконтрольных правительству районах, в Донецке и Луганске. Кроме того, она отвергла обвинения против них, а также призвала к их немедленному и безусловному освобождению.

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

«Я самым решительным образом осуждаю необоснованные заявления и сфабрикованные обвинения против наших местных членов Миссии, а также требую немедленного освобождения наших сотрудников, лишенных свободы в неподконтрольных правительственным районах, в Донецке и Луганске. Они выполняли свои обязанности с высочайшим уровнем профессионализма, преданности и беспристрастности, предоставляя объективную информацию, крайне важную для ситуации с безопасностью и гуманитарной обстановки в Украине», — заявила Граве.

В ОБСЕ подчеркнули, что предпринимали и продолжат предпринимать шаги «по задействованию всех доступных каналов для обеспечения соблюдения привилегий и иммунитетов действующих и бывших должностных лиц ОБСЕ».

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». Таким образом «ДНР» вытесняет оставшийся штат миссии ОБСЕ с территории Донбасса. Так, 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.

На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.

Издание Politico выяснило, что ОБСЕ не провела эвакуацию своих сотрудников из числа граждан Украины. По данным СМИ, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей были задержаны по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ. 

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