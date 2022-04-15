«ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников ОБСЕ

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе «генпрокуратуры ДНР».



«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», — заявили в «ведомстве».



Как утверждается, наблюдатели СММ якобы записывали на камеру места дислокации «народной милиции ДНР», расположение промышленных объектов, «государственных органов и учреждений».



«Полученную информацию они собирали и накапливали на электронных носителях, после чего передавали представителям иностранных разведывательных органов, включая Главное управление разведки министерства обороны Украины и СБУ», — заявили в «ДНР».