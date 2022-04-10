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«ДНР» запретила работу миссии ОБСЕ

10 апреля 2022, 08:45

«ДНР» запретила работу миссии ОБСЕ

Группировка «ДНР» признала «неправомерной» деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию. Об этом сказано в так называемом распоряжении «Госкомитета обороны ДНР», подписанном 9 апреля его главой Денисом Пушилиным.

«Признать неправомерным осуществление деятельности СМИ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание ее представителей — нежелательным», — сказано в распоряжении.

Сотрудники СММ ОБСЕ обязаны вывезти имущество организации и покинуть территорию «ДНР» до 30 апреля.

8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.

В начале марта была завершена эвакуация всех международных членов миссии из Украины.

Украинские сотрудники СММ ОБСЕ остались заниматься управлением помещениями и имуществом миссии в ожидании возобновления ее операционной деятельности в стране.

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